Ligue 1 : Gourvennec quitte le LOSC

par Adrien Corbel (iDalgo)

Jocelyn Gourvennec ne sera plus l'entraîneur de Lille la saison prochaine. Le technicien français est en train de discuter avec son club sur les contours d'un accord à l'amiable. Vainqueur du Trophée des champions avec le LOSC et sorti des phases de poule en Ligue des champions (éliminé par Chelsea en huitièmes de finale), Gourvennec aura payé son parcours plus que mitigé en championnat et une décevante 10ème place pour le champion en titre. Il n'honorera donc pas sa dernière année de contrat dans le Nord et repart un an seulement après son arrivée. Le prochain entraîneur du club nordiste devrait être Paulo Fonseca, qui a déjà dirigé l'AS Rome, le Chakhtior Donetsk ou encore le FC Porto.