Ligue 1 : Festival de buts et OL s’impose face à Montpellier

par Emile Brehant (iDalgo)

C'est une rencontre passionnante que nous ont offert Lyonnais et Montpelliérains cet après-midi. Après avoir ouvert le score puis breaké grâce à Dembélé (26') et Mendes (43'), l'OL s'est fait remonter avant la mi-temps après les réalisations de Wahi (45+1') et Savanier (45+3'). Au retour des vestiaires, Lyon a imposé son rythme et a démontré sa supériorité technique. Les buts de Aouar (63', 90+3') et de Toko Ekambi (68') ont propulsé les Lyonnais en tête, qui s'imposent 5-2 face au MHSC aujourd'hui ! Lyon reste 8ème et revient, avec un match en plus, à 4 points du podium. Montpellier reste 11ème de Ligue 1 aujourd'hui.