Ligue 1 : Et de 6 pour le PSG !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Le PSG a validé une sixième victoire consécutive en Ligue 1 en venant à bout du Havre (0-2), cet après-midi, pour le compte de la 14e journée. La partie s'annonçait difficile après que Donnarumma a été exclu, dès la 10e minute, suite à une faute très dangereuse, faisant passer les Parisiens en infériorité numérique. Mais, grâce à un grand réalisme (5 tirs cadrés, dont 2 buts), le club de la capitale a ouvert le score grâce à un but de Mbappé (23e minute) sur un service de Dembélé. Vitinha a ensuite enfoncé le clou en fin de match (89e minute) pour mettre fin aux espoirs des Havrais qui peuvent avoir des regrets, tant ils ont dominé avec 22 tirs, dont 7 cadrés ainsi que 60% de possession. Avec ce succès, les hommes de Luis Enrique prennent quatre points d'avance sur Nice et restent leaders du championnat (33 points). Le HAC, quant à lui, manque le coche et une belle occasion de revenir à trois points du top 6 (16 points).