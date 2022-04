Ligue 1 : Dans le chaos, Saint-Etienne sombre contre Monaco

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Dans un match perturbé par une interruption de 30 minutes, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée lourdement face à Monaco (1-4) à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. En l'espace de deux minutes, les Monégasques se sont mis à l'abri peu après la 20e minute. Wissam Ben Yedder a ouvert le score avant que Kevin Volland n'inscrive le but du break. Juste avant la mi-temps, Wahbi Khazri a réduit le score sur un penalty concédé par Aurélien Tchouaméni. L'espoir a été de courte durée puisqu'à l'heure de jeu, Timothée Kolodziejczak a marqué contre son camp en reprenant un centre d'Ismail Jakobs. Le jeu a ensuite été interrompu pendant une demi-heure suite à des jets de feux d'artifice dans les tribunes. De retour au jeu, les Monégasques ont gardé l'ascendant et inscrit un 4e but par l'intermédiaire de Myron Boadu. À égalité au classement avec Rennes et Strasbourg avant le match, les Monégasques prennent 3 points d'avance sur leurs concurrents qui jouent demain. L'ASSE stagne à une inquiétante 18e place.