Ligue 1 : Courte victoire du PSG à Brest grâce à Messi-MBappé

par Antonin Gizolme (iDalgo) Après son élimination en 1/8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern, le PSG s'en sort bien. Sur la pelouse de Brest, les Parisiens se sont imposés d'une courte tête grâce à un but dans les arrêts de jeu (2-1). Les hommes de Christophe Galtier avaient fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à un Carlos Soler opportuniste après un ballon mal repoussé par Bizot (38e). Mais les Brestois n'ont pas baissé pavillon et Romain Del Castillo a lancé parfaitement Franck Honorat, vainqueur de son duel face à Donnarumma pour égaliser (43e). Le PSG a été en difficulté dans l'animation offensive face à de valeureux brestois, solidaires. Mais une nouvelle fois, Kylian Mbappé s'est mué en sauveur.

Parti à la limite du hors-jeu sur une subtile passe de Léo Messi, le Français a éliminé Marco Bizot d'un crochet extérieur pour marquer dans le but vide (91e). Le PSG prend provisoirement onze points d'avance sur l'OM alors que le SB29 reste 15e, à un point de la zone rouge.