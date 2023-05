Ligue 1 : Brest se maintient, Strasbourg s'en rapproche

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Stade Brestois reste en Ligue 1 ! Dimanche, les Bretons ont renversé Clermont à Francis-Le Blé lors de la 36e journée du championnat de France (2-1). Franck Honorat et Steve Mounié ont répondu à l'ouverture du score de Neto Borges et permettent à leur équipe de se maintenir dans l'élite. 14e, Brest compte huit points d'avance sur la zone rouge. Tenu en échec à Troyes (1-1), Strasbourg est proche du but. Les hommes de Frédéric Antonetti n'auront besoin que d'un seul point dans les deux dernières rencontres pour être assurés de disputer la prochaine saison de Ligue 1. Dans les autres rencontres de l'après-midi, Angers a évité une 28e défaite en championnat à Reims (2-2) et Nice et Toulouse se sont neutralisés (0-0).