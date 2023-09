Ligue 1 : Brest et Rennes partagent les points

par Alexis Rouhette (iDalgo) Pour le premier match de ce samedi dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade Brestois et le Stade Rennais n'ont pas su faire mieux qu'un match nul 0-0. Une rencontre terne où aucune des deux équipes n'a su se montrer réellement dangereuse sur la cage adverse, même si Brest a eu les meilleures occasions en première période. Ce match nul permet aux locaux de monter provisoirement sur le podium, à la 3e place et de compter 7 points. Rennes enchaîne un troisième match nul et prend la 4e place du championnat. La semaine prochaine, Brest ira à Reims, pendant que Rennes accueillera Lille.