Ligue 1 : Brest enfonce Nantes

par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Brestois ont dominé les Nantais dans ce match en retard de la 33e journée de Ligue 1 (2-0). Les Canaris sont pourtant bien rentrés dans la partie en pressant haut et en se procurant la première situation mais Moutoussamy s'emmêle les pinceaux. Les locaux vont ensuite mettre le pied sur le ballon et passer à la vitesse supérieure pour ouvrir le score. Sur une longue ouverture de Chardonnet, le cuir file jusqu'à Lafont. Le portier nantais se met à la faute en manquant son dégagement. Le Douaron en profite pour récupérer la balle et venir conclure dans le but vide. Les Bretons vont se mettre à l'abri en faisant le break. Lala est servi sur la droite du terrain et effectue dans un second temps un centre millimétré à destination de Pereira Lage. Le Portugais effleure la balle de la tête et vient faire trembler les filets de Lafont. Au retour des vestiaires, Nantes pousse pour revenir au score mais ne parvient pas à inquiéter Bizot. Brest décroche ainsi un précieux succès. Avec cette victoire, Brest réalise une très belle opération au classement en remontent à la 14e place de Ligue 1 avec 35 points. De son côté, Nantes glisse à la 17e position du championnat et se retrouve relégable.