Ligue 1 : Brest dans le top 3, Metz s'enfonce !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Brest continue d'épater, cette saison, avec une nouvelle victoire, à domicile face à Montpellier (2-0), pour la 18e journée de Ligue 1. C'est Hugo Magnetti qui a libéré les siens juste après la pause (48') avant que Jeremy Le Douaron ne fasse le break pour mettre à l'abri les Brestois qui grimpent à la troisième place de Ligue 1 (34 pts). Clermont respire en allant chercher un précieux succès sur le terrain de Nantes (1-2). Shamar Nicholson a ouvert le score pour les Clermontais (29') pour mener à la pause. Mais les hommes de Jocelyn Gourvennec ont bien réagi, après la pause, grâce à l'égalisation de Florent Mollet (47') qui a eu de nombreuses occasions pour redonner l'avantage aux siens. Sans succès, puisque ce sont les visiteurs qui se sont offerts à la victoire, en fin de match grâce à Jim Allevinah (89'), en bénéficiant de l'exclusion du Nantais, Benie Traore. Les Auvergnats mettent fin à une série de six matchs sans victoire, au contraire de Metz qui enchaîne un cinquième revers de rang face à Toulouse (0-1). Un penalty de Vincent Sierro a conclu l'issue de cette rencontre (12').