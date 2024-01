Ligue 1 : Brest accroche le PSG

par Matthieu Cointe (iDalgo) Paris perd deux points. Le PSG a concédé le match nul face au Stade Brestois en clôture de la 19e journée de Ligue 1 dimanche soir (2-2). La soirée avait pourtant bien commencé au Parc des Princes avec l'ouverture du score de Marco Asensio sur une offrande de Bradley Barcola (38e). Juste avant la pause, Randal Kolo Muani inscrivait le but du break en renard des surfaces (45e). En seconde période, les hommes de Luis Enrique se sont relâchés et ont laissé les Bretons revenir au score grâce à Mahdi Camara (55e) puis Mathias Pereira Lage (80e). Nerveux en fin de match, Bradley Barcola a reçu deux cartons jaunes coup sur coup et s'est fait exclure. Troisième du classement, Brest prend un point d'avance sur Monaco. Toujours leader, le PSG laisse Nice revenir à six points.