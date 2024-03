Ligue 1 : belle opération de Montpellier à Nice !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Montpellier a réalisé une magnifique opération en s'imposant sur la pelouse de l'OGC Nice en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi soir. Face à des Montpelliérains courageux, le Gym n'a jamais trouvé la solution pour se monter dangereux malgré avoir été très présent dans les 25 derniers mètres adverses durant plus d'une heure. L'issue de cette rencontre s'est finalement décidée en première période. Todibo a marqué contre son camp afin d'ouvrir le score pour les Héraultais (10'). Boga a égalise trente secondes plus tard pour relancer la partie, mais c'est finalement Savanier qui a eu le dernier mot sur penalty (42'). Avec ce succès, les Héraultais sortent de la zone rouge et grimpent à la douzième place avec deux unités de retard sur le premier relégable Le Havre. La mauvaise série continue en revanche pour Nice qui n'a plus gagné depuis six matchs et reste cinquième à deux longueurs du podium. Lens pourrait même passer devant les Aiglons en cas de succès ce week-end.