Ligue 1 : Avec du cœur, Lens obtient un succès inespéré face à Reims

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Le Stade de Reims n'a pas su concrétiser sa domination en première période et il l'a payé cash en s'inclinant face au Rc Lens (2-0) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 ! Sans briller, Lens a ouvert le score contre le cours du jeu par l'intermédiaire de Saïd à la 42e minute. Les hommes de Will Still sont revenus avec les mêmes intentions en seconde période mais Cortés a définitivement briser les espoirs rémois en faisant le break d'une belle tête imparable (74'). À partir de ce moment, les visiteurs se sont éteints à petit feu pour laisser échapper un résultat positif. Avec ce succès, les Sang et Or passent cinquièmes du championnat et reviennent à six longueurs de Nice, second. Cette défaite ne fait pas du tout les affaires de Reims (8e avec 23 pts) qui laisse l'occasion à Brest et Marseille de creuser l'écart dans la course à l'Europe.