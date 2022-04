Ligue 1 : Après-midi crucial pour le maintien en L1 de plusieurs clubs phares

par Emile Brehant (iDalgo)

Aujourd'hui à 15h, quatre matchs pouvaient nous en dire plus sur les équipes qui diront au revoir à la Ligue 1 en fin de saison. Dernier au classement, Metz a terminé à 9 contre 11 et s'est incliné 0-1 contre Brest, victorieux grâce au seul but de Belaili (27'). Bordeaux, 19ème et juste devant les Messins, auraient pu profiter de la défaite stéphanoise contre Monaco hier. Les Girondins menaient 0-2 à la mi-temps contre Nantes, mais ont de nouveau craqué. Le score a évolué à 2-2, puis à 2-3 pour Bordeaux avant que la défense n'explose : score final 5-3 pour le FCN. De son côté, Troyes se déplaçait à Nice et est tombé à cause du but de Thuram dans le temps additionnel, score final 1-0 pour l'OGC.

Enfin, Clermont n'a su profiter qu'à moitié de tous ces faux pas avec un nul 2-2 contre le SCO d'Angers, qui menait pourtant 0-2 à la mi-temps. Le bas du classement ne bouge pas cet après-midi : Metz et Bordeaux sont relégables et l'ASSE est barragiste.