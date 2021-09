Liga : Villareal tient tête au Real Madrid, le FC Séville en patron

par Jerome Vinette (iDalgo)

Pour cette 7e journée de championnat espagnol, le Real Madrid a été freiné dans sa course par le Villarreal. Deux équipes encore invaincues en Liga cette saison et qui se sont quittées sur le score de parité, 0-0. En face, le FC Séville a dominé sans trop forcer l'Espanyol Barcelone, 2-0, grâce aux buts de Youssef En-Nesyri (13e) et Rafa Mir (87e) et tout ça malgré le carton rouge de Thomas Delaney (65e). Enfin, l'Athletic Bilbao a cru à sa troisième victoire de la saison face à Valence, mais c'était sans compter sur Marcos André qui surgit en fin de match, sur une bonne action collective, et vient propulser le ballon au fond des filets (90e+5). Le club de Bilbao, en supériorité numérique, aurait pu arracher la victoire sur une dernière action dans les derniers instants, mais le gardien de Valence permet à son équipe de prendre le point du nul (1-1).