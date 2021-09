Liga : Osasuna se reprend, Alavés n’y arrive pas

par Adrien Verger (iDalgo)

La lanterne rouge Alavés recevait ce samedi l'équipe d'Osasuna pour le compte de la 5e journée de Liga. Et c'est l'équipe la mieux classée qui est sortie vainqueur de ce duel, sur le score de 2-0. Tout s'est joué en première période lorsque Garcia, de la tête, reprenait victorieusement un corner à la 22e. Sept minutes plus tard, Roberto transformait le penalty après une main de Toni Moya. 2-0 à la 29e, l'affaire était pliée, Osasuna remonte à la 6e place avec 8 points et se reprend après son revers 4-1 face à Valence dimanche dernier. De son côté, Alavés reste bon dernier, sans avoir marqué le moindre point, avec un but seulement inscrit en 5 journées.