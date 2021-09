Liga : le résumé de la soirée de mercredi

par Jerome Vinette (iDalgo)

Durant cette 6e journée de championnat espagnol, le FC Séville a facilement dominé Valence à domicile. Une victoire 3-1 où tous les buts ont été marqués en première mi-temps. L'autre club catalan, l'Espanyol Barcelone s'est compliqué la vie face au Deportivo Alavés. Il aura fallu attendre la seconde période pour voir Raul de Tomas inscrire le seul et unique but de la rencontre sur pénalty (54e, 1-0). Le Villareal a gagné 3-1 contre Elche. Mais le véritable résultat de cette journée provient de la partie opposant le leader, le Real Madrid, et Majorque (10e au classement). Un match qui s'est soldé sur le score de 6-1 avec un doublé de Karim Benzema (3e, 78e) qui a franchit la barre des 200 buts en Liga, et un triplé de Marco Asencio (24e, 29e, 55e). La suite de la journée aura lieu demain avec les rencontres : Grenade / Real Sociedad, Osasuna / Bétis Séville, et enfin Cadix / FC Barcelone.