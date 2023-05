Liga : Le Real Madrid s'incline à Valence dans un match qui tourne mal

Liga : Le Real Madrid s'incline à Valence dans un match qui tourne mal













par Mael Chrétien (iDalgo) Insultes racistes, bagarre et carton rouge, ce n'est pas du football que l'on retiendra de ce Valence - Real Madrid. Après leur débâcle face à Manchester City en début de semaine, les Merengues se sont inclinés contre Valence (1-0). Le club Che a remporté la partie grâce à un but de Diego Lopez en première mi-temps (33') et se sauve quasiment de la relégation en grimpant à la 13e place.

Ce n'est pas de football dont il a été question dans la suite de la rencontre. Malheureusement comme souvent cette saison, des insultes racistes ont été prononcées par des "supporters" Valanciens à l'encontre de Vinicius Junior. Le Brésilien n'a pas voulu reprendre le match, mais il n'a pas été suivi par l'arbitre qui a décidé de poursuivre le jeu. On a même aperçu un défenseur des Blanquinegros défendre sur le numéro 20 madrilène à l'aide d'un deuxième balon introduit sur la pelouse. C'est ensuite que ça a dégénéré en bagarre entre les deux équipes dans laquelle Vinicius a été étranglé. A l'issue de l'altercation, seul Vinicius a été expulsé pour un coup-de-poing donné sur un joueur adverse en réponse à l'étranglement. Le Real redescend à la troisième place, tandis que des réponses seront attendues de la part de la Liga.