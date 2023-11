Liga : Le Real Madrid bute sur Vallecano !

Liga : Le Real Madrid bute sur Vallecano !













par Dorian Madala (iDalgo) Le Real Madrid et le Rayo Vallecano n'ont pas réussi à se départager ce soir à Bernabéu (0-0) dans le cadre de la 12e journée de la Liga. Malgré les nombreuses offensives de la Maison Blanche (22 tirs), les coéquipiers de Jude Bellingham n'ont pas réussi à trouver la solution dans un derby madrilène, face à une équipe visiteuse bien en place défensivement. Les Merengue occupent actuellement la 2e place, juste derrière l'impressionnante équipe de Gérone. Les joueurs de Carlo Ancelotti recevront Valence lors de la prochaine journée pour tenter de récupérer la place de leader du championnat d'Espagne. De son côté, Vallecano pointe à la 9e place et affrontera le premier du classement le week-end prochain.