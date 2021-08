Liga : Le FC Séville domine facilement le Rayo Vallecano

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Début de championnat sur les chapeaux de roue pour le FC Séville ! Le club andalou a facilement disposé sur sa pelouse, ce dimanche, du Rayo Vallecano (3-0) à l'occasion de la première journée de Liga. Le promu a connu une première rencontre difficile dans l'élite, expliquée notamment par l'expulsion de son gardien Luca Zidane dès la 16e minute. Le gardien français a été expulsé à la suite d'un mauvaise sortie sur Idrissi, offrant un penalty au FC Séville. Youssef En Nesyri se charge de le transformer et ouvre le score pour les locaux (19e). Rentré à la mi-temps à la place d'Idrissi, la recrue Erick Lamela va s'offrir un doublé (55e et 79e) dans ce match et permettre ainsi aux Sévillans de connaître une fin de match assez tranquille. Le quatrième du dernier championnat d'Espagne démarre parfaitement cette saison et se déplacera, la semaine prochaine, sur la pelouse de Getafe.