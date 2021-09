Liga : le Deportivo Alavés surprend l'Atletico Madrid

par Jerome Vinette (iDalgo)

Dans cette 7e journée de championnat espagnol, l'Atletico Madrid se déplaçait une nouvelle fois pour y affronter le Deportivo Alavés. Malgré une domination nette des Colchoneros et une possession en leur faveur, les hommes de Diego Simeone se sont fait surprendre en tout début de partie. Sur un corner tiré au second poteau, c'est Victor Laguardia Cisneros (4e) qui se projette le premier pour propulser le ballon au fond des filets de Jan Oblak. Malgré tout le temps restant, les joueurs de Madrid ne reviendront pas au score et concèdent ainsi leur première défaite de la saison. L'Atelico reste 3e au classement Liga mais l'équipe sait qu'elle devra produire un meilleur jeu si elle veut remporter son prochain match, face au FC Barcelone (2 octobre).