Liga : Le Celta se maintient contre le Barca

Liga : Le Celta se maintient contre le Barca













par Mael Chrétien (iDalgo) Que de rebondissements lors de ce multiplex pour le maintien en Liga. 6 équipes étaient menacées par la relégation, a commencé par le Celta qui a eu l'honneur de recevoir le Barca champion sur sa pelouse pour cette ultime journée. Vigo l'a fait, les bleu ciel et blanc se sont imposés sur les premiers (2-1), grâce à un doublé de Gabri Veiga (42' et 65') qui a sécurisé une 13e place. Valence s'est fait peur à Séville en neutralisant le Bétis en fin de match (1-1). Le club Che s'est fait surprendre à la première minute par Ayoze Perez (1'), a ensuite égalisé avec Diego Lopez (71'), avant d'être réduits à 10 suite au carton rouge de Yunus Musah (81'). Cadix est allé chercher le point nécessaire à Elche (1-1). C'est donc Valladolid qui est condamné à descendre en deuxième division, après un match vierge contre Getafe (0-0). Le club détenu par Ronaldo Nazario rejoint Elche et l'Espanyol en Liga2.