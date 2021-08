Liga : Le Betis concède le nul face à Cadix

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

En ouverture de la deuxième journée de Liga, le Betis a été accroché vendredi sur sa pelouse par Cadix (1-1). Nabil Fekir et ses partenaires ont concédé un deuxième match nul et devront patienter avant de connaître la victoire dans cette nouvelle saison. Les Sévillans ont très mal débuté la rencontre. Après une faute de Rui Silva dans sa surface, l'arbitre accorde un penalty à Cadix. Alvaro Negredo se charge de le transformer et lance parfaitement la rencontre pour son équipe (11e). Mais les locaux vont réagir et trouvent l'ouverture sur corner. Edgar Gonzalez égalise de la tête pour le Betis (22e). Avec ce résultat, les deux formations montent provisoirement dans la première moitié de tableau. Prochain rendez-vous pour le Betis, un déplacement difficile au Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid. De son côté, Cadix recevra sur sa pelouse Osasuna.