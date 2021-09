Liga : La Sociedad tient la cadence, Getafe n'y arrive pas

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Osasuna a pris le meilleur sur la Réal Sociedad dans un duel du milieu de tableau avec une victoire 3-2. Les visiteurs ont arraché la victoire dans les derniers instants grâce à Javier Martinez d'une superbe frappe (88'). La Réal Sociedad poursuit sur sa lancée avec une nouvelle victoire à domicile 1 but à 0 contre Elche. Oyarzabal a été le seul buteur en fin de match avec un face-à-face remporté face au gardien (81'). Les locaux sont désormais 2es au classement.

Le Rayo Vallecano enchaîne avec une troisième victoire consécutive après son succès 3 buts à 1 à domicile contre Cadix. Falcao a notamment inscrit un but avec une superbe frappe (44'). Et enfin, le Betis Séville s'est défait de Getafe sur le score de 2 buts à 0. Getafe reste la lanterne rouge de la Liga avec 0 point inscrit. Le Bétis, remonte lui à la 7e place.