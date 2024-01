Liga : La Real Sociedad arrache le nul, Valence s'impose

par Matthieu Cointe (iDalgo) La Real Sociedad conserve sa série d'invincibilité... Le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a obtenu un match nul inespéré lors de la 19e journée de Liga mardi soir face à Alavès (1-1). Réduits à 10 dès la 36e minute de jeu après l'exclusion de leur gardien Alejandro Remiro, les hommes d'Imanol Aguacil ont arraché un point grâce à un but de Martin Zubimendi dans les dernières secondes de la rencontre. En championnat, la Real Sociedad n'a plus perdu depuis sept rencontres. De son côté, Valence a vaincu Villareal avec une réalisation de Roman Yaremchuk et un doublé de Pepelu. L'équipe de Ruben Baraja pointe à la 9e place du classement. Plus tôt dans la soirée, Getafe s'est incliné face au Rayo Vallecano (0-2) en concédant deux cartons rouges.