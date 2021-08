Liga : L'Atletico Madrid arrache le nul

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'Atletico s'est fait peur sur sa pelouse ce soir face à Villarreal en arrachant le match nul (2 - 2) dans les dernières secondes du match. Après une première mi-temps timide des deux équipes qui s'est terminée sur un score nul et vierge, c'est au retour des vestiaires que la différence s'est faite. Les visiteurs ont ouvert le score par l'intermédiaire de Tringueros (52'). Mais les locaux n'ont pas douté longtemps et l'inévitable Luis Suarez égalise quelques minutes plus tard d'une superbe frappe (56'). Les hommes d'Unai Emery pensent prendre l'avantage définitivement grâce à Danjuma qui profite d'une erreur de la défense madrilène (72'). Mais dans les derniers instants, Mandi marque contre son camp d'une tête en voulant repousser un centre (94'). Score final donc 2 - 2, pour l'Atletico qui sauve un point et reste 5e au classement. Son adversaire du soir, lui pointe à la 11e position.