Liga : L'Atlético inflige au Real Madrid sa première défaite de la saison

par Mickael Pinta (iDalgo) Le derby de Madrid qui faisait office de choc de la 6e journée de LaLiga au Cívitas Metropolitano a tourné à l'avantage de l'Atlético (3-1). C'est un ancien de la maison blanche qui ouvre le score. Alvaro Morata, parti dans le dos de David Alaba, avait parfaitement lancé les hostilités sur une tête. Antoine Griezmann a doublé la mise peu après le quart d'heure de jeu, sur une tête décroisée après un centre de Saúl Ñiguez. Toni Kroos avait réduit le score sur une superbe demi-volée du droit. Au retour des vestiaires, Alvaro Morata s'offre un doublé face à ses anciens partenaires sur une nouvelle tête décroisée. Lors de la prochaine journée, les Colchoneros iront à Pampelune pour y défier Osasuna alors que le Real Madrid, défait pour la première fois cette saison, recevra Las Palmas le 28 septembre.