Liga : L'Atletico de Madrid au bout du suspense

Crédit photo © Reuters

par Adrien Verger (iDalgo)

Au terme d'un temps additionnel interminable (12 minutes se sont joués en plus !), l'Atletico de Madrid s'offre la victoire et reprend les commandes du championnat espagnol. Mené 1-0 par l'Espanyol Barcelone avec une ouverture du score juste avant la mi-temps (De Tomas à la 40e), les Colchoneros ont réagi tardivement dans ce match. Tout d'abord par l'intermédiaire de l'ancien monégasque Yannick Carrasco à la 79e après un bon travail dans la surface et une frappe croisée du gauche imparable. Les deux formations se dirigeaient vers un match nul plutôt logique lorsqu'à la 90+9, le Français Thomas Lemar ne vienne délivrer les siens d'une frappe du droit après un relais avec Carrasco. 2-1 donc, l'Atletico poursuit son beau parcours et enchaîne un quatrième match sans défaite. Un revers pas forcément mérité pour l'Espagnol Barcelone qui reste à la 16e place du classement.