Liga : L'Atlético accroché par Bilbao

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la cinquième journée de Liga, l'Atlético de Madrid a concédé le match nul face à l'Athletic Bilbao (0-0) au Wanda Metropolitano. Diego Simeone a décidé de faire débuter Luis Suarez et Yannick Carrasco sur le banc pour titulariser Antoine Griezmann, mais le Français n'a pas brillé. Après une première période très fermée, l'attaquant des Lions, Inaki Williams, provoquait Oblak en duel, mais le gardien en sortait vainqueur (49'). Après l'heure de jeu et quelques changements, les Colchoneros retrouvaient de l'agressivité, jusqu'à ce que Joao Félix se fasse expulser (78'). Réduits à dix, les Madrilènes continuaient d'attaquer, mais n'ont pas réussi à faire plier les Basques. Toujours invaincu, l'Atlético est provisoirement leader du championnat avant le face-à-face entre Valence et le Real Madrid.