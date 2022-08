Liga : Karim Benzema fait (encore) gagner le Real Madrid

par Romain Strozza (iDalgo)

Troisième victoire en trois journées pour le champion en titre espagnol dimanche sur la pelouse de l'Espanyol (3-1). Le Real Madrid commence parfaitement cette nouvelle saison et le club peut remercier ses Français pour ce succès qui a mis longtemps à se dessiner. Dès la douzième minute, Aurélien Tchouameni a délivré sa première passe décisive dans sa nouvelle équipe en servant parfaitement Vinicius Junior pour l'ouverture du score. Un avantage que les Madrilènes n'ont pas su garder à la pause avec l'égalisation signée Joselu. Après la mi-temps, le Real Madrid a longtemps poussé pour repasser devant et la libération est venue de Karim Benzema à la 88e, trouvé par Rodrygo. Dans le temps additionnel, le gardien français de l'Espanyol s'est fait expulsé pour avoir annihilé une occasion de but. Benzema en a profité pour marquer un doublé sur coup franc direct.