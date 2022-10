Liga : Griezmann en forme, le FC Barcelone large vainqueur

par Lilian Moy (iDalgo)

Le FC Barcelone s'est imposé facilement 4-0 face à l'Athletic Bilbao pour la onzième journée de Liga. Robert Lewandowski a inscrit son douzième but cette saison en championnat, Ousmane Dembélé a inscrit un but et délivré deux passes décisives, Sergi Roberto et Ferran Torres sont les autres buteurs. Les Barcelonais reviennent à trois points du leader, le Real Madrid. L'Atlético Madrid a conservé sa troisième place en allant s'imposer sur la pelouse Betis 2-1 avec un doublé d'Antoine Griezmann dont un magnifique corner direct. Nabil Fékir avait réduit le score en fin de match sur coup franc. Villarreal est remonté septième après sa victoire 2-1 face à Almeria. Nicolas Jackson a donné la victoire à l'équipe d'Unai Emery à la 94e minute alors qu'elle était réduite à neuf. Dans les autres rencontres, l'Espanyol et Elche ont fait match nul 2-2, tout comme Gérone et Osasuna 1-1.