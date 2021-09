Liga : Elche victorieux sur le terrain de Getafe

par Jerome Vinette (iDalgo)

L'avant-dernier match de la quatrième journée de championnat espagnol opposait Getafe à Elche. Durant cette rencontre, les deux équipes se neutralisaient, la possession de balle était plutôt équilibrée, mais c'est bien Elche qui s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'avant-dernier de Liga (1-0). Les visiteurs peuvent remercier leur joueur remplaçant, Lucas Perez, entré en jeu à la 58e à la place de Lucas Boye, et qui a inscrit l'unique but de la partie (69e) sur une passe décisive de Johan Mojica. Coaching payant pour Elche qui enregistre sa première victoire de la saison. Il s'agit de la quatrième défaite consécutive pour Getafe qui s'enfonce de plus en plus au classement et devra relancer son jeu contre Rayo, samedi prochain. Elche recevra Levante au Stade Martínez Valero le même jour.