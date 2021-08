Liga : Dani Carvajal libère le Real Madrid

par Baptiste Marin (iDalgo)

Pour son troisième déplacement de la saison, le Real Madrid est allé s'imposer samedi sur la pelouse du Betis Séville (1-0) à l'occasion de la 3e journée du championnat espagnol. Muet en première mi-temps, les Madrilènes pensaient ouvrir le score à la 53e minute grâce à Karim Benzema. Mais l'avant-centre de l'équipe de France a vu son but refusé pour une position de hors-jeu. Le capitaine du Real va néanmoins se montrer décisif quelques instants plus tard. Le Français sert Dani Carvajal qui inscrit l'unique but de ce match à l'heure de jeu. Malgré plusieurs situations chaudes, les Merengue n'ont pas réussi à tuer cette partie. Les partenaires de Nabil Fekir étaient tout proches d'égaliser dans le temps additionnel. Mais Thibaut Courtois s'est montré décisif en écartant la tentative de Martin Montoya et sécuriser ainsi le deuxième succès de la saison pour les hommes de Carlos Ancelotti.