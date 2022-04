Liga : Benzema offre une nouvelle victoire au Real

par Adrien Corbel (iDalgo)

Mené 2-0 ce dimanche soir sur la pelouse du FC Séville pour le compte de la 32ème journée de Liga, le Real Madrid a totalement renversé la situation pour s'imposer 3-2 grâce à un dernier but de Karim Benzema dans le temps additionnel (90+2'). Les Madrilènes étaient pourtant très mal rentrés dans la rencontre et avaient encaissé deux buts d'Ivan Rakitic (21') et d'Erik Lamela (25'). Carlo Ancelotti a alors décidé de lancer Rodrygo à la pause qui s'est rapidement illustré en réduisant l'écart dès l'entame de la seconde période (50'). Nacho a ensuite permis au Real d'égaliser (82') avant que Rodrygo ne serve son capitaine dans le temps additionnel pour aller chercher la victoire. Avant le match du FC Barcelone demain, le Real Madrid prend provisoirement 15 points d'avance sur son dauphin au classement à six journées de la fin.