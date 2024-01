Liga : Barcelone reste au contact !

Liga : Barcelone reste au contact !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Barcelone reste au contact des leaders. Le FC Barcelone a renversé Las Palmas lors de la 19e journée de la 19e journée de Liga jeudi soir (1-2). Menés après un but de Munir El Haddadi, les Blaugrana ont réagi avec des réalisations de Ferran Torres (55e) et un but de Ilkay Gundogan sur penalty en toute fin de match (90+3e). Plus tôt dans la soirée, l'Atlético Bilbao a battu le FC Séville au terme d'un match maîtrisé (0-2). Au classement, Barcelone conserve sa place sur le podium mais reste à sept longueurs des deux premières places de Girona et du Real Madrid. Le 21 janvier prochain, Barcelone défiera le Betis Séville.