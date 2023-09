Libye: Une équipe de la sécurité civile française arrivera "dans les prochaines heures"

(Reuters) - Une équipe de 53 agents de la sécurité civile française arriveront "dans les prochaines heures" en Libye, où d'importantes inondations causées par la tempête Daniel ont fait des milliers de morts et de portés disparus, a déclaré mercredi le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Via X (anciennement Twitter), il a indiqué qu'un hôpital de campagne serait installé à Derna, ville de l'Est libyen dévastée par des inondations où le dernier bilan communiqué faisait état de plus de 5.000 morts. L'Elysée avait indiqué mardi que le président Emmanuel Macron avait décidé d'envoyer de l'aide d'urgence en Libye en accord avec les autorités du pays. "A la demande du président de la République, 53 agents de la sécurité civile arriveront dans les prochaines heures en Libye pour aider les populations face au drame qui les touche", a déclaré Gérald Darmanin. "Un hôpital de campagne sera installé à Derna et accueillera dès vendredi les premières victimes", a-t-il ajouté sur le réseau social. (Rédigé par Jean Terzian)