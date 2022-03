Libye: Un convoi armé se rapproche de Tripoli puis se replie

TRIPOLI (Reuters) - Un long convoi armé de partisans du nouveau Premier ministre libyen désigné par le Parlement s'est approché jeudi de Tripoli avant de faire demi-tour.

Fathi Bachagha, investi par le Parlement il y a une semaine, cherche un moyen de prendre ses fonctions dans la capitale libyenne malgré le refus du chef du gouvernement sortant, Abdelhamid al Dbeibah, de céder son fauteuil.

Fathi Bachagha a annoncé mardi soir qu'il arriverait à Tripoli sous deux jours et qu'il prendrait ses fonctions pacifiquement.

Toute tentative d'installation par la force à Tripoli pourrait déclencher des combats dans la capitale entre ses partisans et ceux d'Abdelhamid al Dbeibah.

Ce dernier, installé il y a un an à la tête d'un gouvernement provisoire d'unité nationale, réclame la tenue d'élections avant d'envisager de quitter le pouvoir.

Selon des sources militaires, le convoi est parti de Misrata en direction de Tripoli mais il n'est pas parvenu à trouver un point d'entrée dans la capitale où il ne risquerait pas de se heurter à la présence de partisans d'Abdelhamid al Dbeibah.

Les services de Fathi Bachagha ont déclaré que ce convoi était une "force de sécurité" qui ne désirait pas la guerre et qu'il s'était replié sur sa position initiale conformément aux demandes des partenaires internationaux et régionaux du Premier ministre désigné.

Un journaliste de Reuters présent à la sortie de Tripoli sur la principale route côtière menant à Misrata a dit avoir vu des véhicules militaires et des hommes armés postés aux abords de la chaussée, sans entraver la circulation. Il n'a constaté aucun accrochage entre factions rivales.

Richard Norland, ambassadeur des Etats-Unis en Libye, a écrit sur Twitter qu'il s'était entretenu avec Fathi Bachagha et qu'il avait "loué sa volonté de faire baisser les tensions aujourd'hui et de chercher à résoudre le différend politique actuel par la négociation et non par la force".

La mission de l'Onu en Libye avait auparavant exprimé son inquiétude face aux "informations sur la mobilisation de forces et le déplacement de grands convois de groupes armés qui ont accru les tensions dans et autour de Tripoli".

