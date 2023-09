Libye : Plus de 1.000 corps découverts à Derna après les inondations

TUNIS, 12 septembre (Reuters) - Plus de 1.000 corps ont été découverts dans la ville de Derna, au nord-est de la Libye, frappée par des inondations, a déclaré mardi un ministre du gouvernement de l'est du pays, ajoutant que le bilan devrait encore s'alourdir. "Je reviens de Derna. La situation est désastreuse. Il y a des corps partout - dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments", a déclaré à Reuters Hichem Chkiouat, ministre de l'Aviation civile et membre du comité d'urgence. "Le nombre de corps retrouvés à Derna est supérieur à 1.000", a-t-il ajouté, disant s'attendre à ce que le bilan final soit "très, très lourd". "Je n'exagère pas en disant que 25% de la ville a disparu. De très nombreux bâtiments se sont effondrés". Les autorités de l'est du pays ont déclaré lundi qu'au moins 2.000 personnes avaient été tuées dans des inondations provoquées par le passage de la tempête Daniel même si la façon dont ce bilan a été établi restait incertaine. Des milliers d'autres personnes sont portées disparues selon les autorités alors que des quartiers entiers de Derna ont été envahis par les flots après la rupture de barrages en amont de la ville. Une vidéo partagée sur Facebook, dont Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité, semble montrer des dizaines de corps recouverts de couverture sur les trottoirs de Derna. La tempête Daniel, qui a touché la Turquie et la Grèce la semaine dernière, a aussi frappé plusieurs villes le long de la côté libyenne, dont Benghazi, la deuxième ville du pays. Le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdel Hamid Dbeibah, a déclaré mardi sur la plateforme X (ex-Twitter) qu'un avion de ravitaillement médical d'urgence transportant des fournitures, des médicaments, des équipements, des sacs mortuaires ainsi que 87 membres du personnel médical et paramédical se dirigeait vers Benghazi pour soutenir les zones touchées par les inondations. "Les nouvelles concernant les graves inondations en Libye sont consternantes. On s'attend à de nombreux morts et blessés, en particulier dans l'est du pays", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz sur X, précisant que son pays était prêt à apporter son aide. L'Égypte, le Qatar, l'Iran et l'Italie figurent parmi les pays qui se sont déclarés prêts à envoyer de l'aide. Les États-Unis ont également indiqué qu'ils se coordonnaient avec leurs partenaires de l'Onu et les autorités libyennes pour déterminer comment participer aux opérations de secours. (Reportage Tarek Amara à Tunis, rédigé par Tom Perry, Blandine Hénault pour la version française)