Libye: Les secours maltais trouvent des "centaines" de morts à Derna

Crédit photo © Reuters

par Christopher Scicluna VALLETTA (Reuters) - Une équipe de secours maltaise a trouvé vendredi des centaines de cadavres sur une plage de la ville libyenne de Derna, frappée par les inondations, a indiqué samedi le département de la protection civile de Malte. "Il y en avait probablement 400, mais c'est difficile à dire", a déclaré Natalino Bezzina, qui dirige l'équipe maltaise, au journal Times of Malta. Malte a déployé mercredi une équipe de 72 sauveteurs de l'armée et de la protection civile. Une équipe de quatre personnes a d'abord trouvé un groupe de sept corps, dont ceux de trois enfants, à l'intérieur d'une grotte au bord de la mer. Des quartiers entiers de Derna, l'une des principales villes de l'est de la Libye, ont été emportés ou ensevelis sous la boue après la rupture de deux barrages au sud de la ville dans la nuit de dimanche à lundi, qui a libéré des torrents d'eau dans le lit d'une rivière habituellement sèche. Natalino Bezzina a expliqué aux médias maltais qu'une petite équipe était tombée sur la grotte à moitié submergée et avait trouvé des corps à l'intérieur. Alors qu'ils poursuivaient leurs opérations, ils ont été rejoints par des canots pneumatiques libyens qui cherchaient également des victimes et des survivants. Ils sont ensuite tombés sur une petite baie remplie de débris et de plusieurs centaines de cadavres. Selon la mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Libye, plus de 5.000 personnes sont présumées mortes et 3.922 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux. Environ 38.640 personnes ont été déplacées dans la région frappée par les inondations. Le nombre réel de morts pourrait être bien plus élevé, selon les autorités. (Version française Benjamin Mallet)