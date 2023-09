Libye: Les journalistes priés de quitter Derna, dévastée par des inondations

Libye: Les journalistes priés de quitter Derna, dévastée par des inondations













Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - Les autorités de l'est de la Libye ont demandé aux journalistes de quitter la ville de Derna, touchée par des inondations, a déclaré mardi à Reuters un ministre du gouvernement, estimant que le grand nombre de journalistes sur place compliquait le travail des équipes de secours. "Il s'agit d'une tentative de créer de meilleures conditions pour que les équipes de secours puissent travailler plus facilement et plus efficacement", a déclaré par téléphone Hichem Abou Chkiouat, ministre de l'aviation civile de l'administration qui dirige l'est de la Libye. "Le grand nombre de journalistes est devenu un obstacle au travail des équipes de secours". Cet ordre intervient alors que des manifestations ont eu lieu lundi à Derna pour protester contre la réponse des autorités aux inondations, jugée insuffisante. Dans la soirée, des manifestants ont pris d'assaut et incendié la maison du maire Abdoulmenam al Ghaithi, a déclaré à Reuters son chef de bureau. Les liaisons de communication avec Derna, qui étaient restées fonctionnelles malgré les inondations, ont été coupées mardi matin. Le passage de la tempête Daniel la semaine dernière a fait céder des barrages en amont de Derna, provoquant inondations et torrents de boue qui ont ravagé le centre de la ville. Des milliers de personnes ont été tuées et des milliers d'autres sont toujours portées disparues. (Reportage Tarek Amara ; Rédaction Tom Perry ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)