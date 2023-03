Libye : Les forces de l'Est disent avoir retrouvé l'uranium déclaré manquant

BENGHAZI, Libye, 16 mars (Reuters) - Les forces contrôlant l'Est de la Libye ont déclaré jeudi avoir retrouvé les deux tonnes d'uranium dont l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait signalé la disparition, indiquant que l'uranium se trouvait près de l'entrepôt du sud du pays dans lequel il était stocké. Dans un communiqué, le porte-parole de l'Armée nationale libyenne (ANL) a déclaré que les dix conteneurs portés disparus avaient été récupérés, bien qu'une vidéo distincte que Khaled Mahjoub a transmise montre des employés compter 18 conteneurs. L'AIEA a signalé mercredi, dans un communiqué confidentiel transmis à ses Etats membres et que Reuters a pu consulter, qu'une équipe d'inspecteurs ont constaté plus tôt cette semaine que 2,5 tonnes d'uranium étaient manquantes dans un site libyen non-identifiées. Indiquant que le site en question était en entrepôt près de la frontière avec le Tchad, où l'AIEA avait effectué une visite en 2020, Khaled Mahjoub a déclaré que les conteneurs ont été retrouvés à environ cinq kilomètres de là. Le porte-parole de l'ANL a évoqué l'hypothèse qu'un groupe tchadien soit parvenu à pénétrer dans l'entrepôt et à prendre les conteneurs, avant de décider finalement de les abandonner, car ne contenant pas d'armes ou de munitions. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'AIEA sur les déclarations de Khaled Mahjoub. (Reportage Ayman al-Warfali; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)