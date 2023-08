Libye: Les affrontements entre milices s'intensifient à Tripoli

TRIPOLI (Reuters) - Des milices se sont affrontées dans plusieurs quartiers de Tripoli au cours de la nuit de lundi et de la matinée de mardi, dans le cadre des pires violences que la capitale libyenne a connues cette année. Une fumée noire planait sur certaines parties de la ville tôt mardi et le bruit des armes lourdes résonnait dans les rues, selon un journaliste de Reuters à Tripoli. Les habitants et les médias locaux ont fait état de combats dans différents quartiers de la capitale. Les affrontements, opposant la 444e brigade et les Forces spéciales de dissuasion, qui ont toutes deux soutenu le gouvernement intérimaire d'unité nationale (GUN) durant les brèves batailles de l'année dernière, mettent un terme à une période de quelques mois de calme relatif à Tripoli. Lundi, la force spéciale de dissuasion, qui contrôle l'aéroport de Mitiga dans la capitale, a arrêté le commandant de la 444e brigade, Mahmoud Hamza, alors qu'il tentait de voyager, a déclaré une source au sein de la brigade. Les vols à destination et en provenance de Mitiga ont été détournés vers Misrata, à environ 180km à l'est de Tripoli, ont indiqué des compagnies aériennes et des sources aéroportuaires. Des affrontements ont éclaté près de Mitiga tard lundi et tôt mardi, selon un journaliste de Reuters. Un habitant du quartier de Tarik Shok, dans le sud de Tripoli, a déclaré qu'il entendait des combats lorsqu'il s'est couché à 1h30 du matin et plus fortement lorsqu'il s'est réveillé à 7h30. "Nous entendons des tirs nourris depuis le début de la matinée. Ma famille vit dans le quartier de Khalat Furjan, à environ 7km de là, et elle entend également les affrontements", a-t-il déclaré. Des images circulant sur les réseaux sociaux, que Reuters n'a pas pu immédiatement authentifier, montrent des habitants de Tripoli bloquant des routes avec des pneus en feu. (Bureau de Reuters en Libye ; rédigé par Angus McDowall ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)