Libye: Le Premier ministre candidat à la présidentielle, selon un responsable du GNA

TRIPOLI (Reuters) - Le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah entend se présenter à l'élection présidentielle, pour laquelle le dépôt des candidatures débute lundi, a déclaré dimanche un haut responsable du gouvernement d'union nationale (GNA).

Après dix ans de chaos politique et de guerre civile, consécutifs à la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 24 décembre prochain, et des élections législatives se dérouleront possiblement en janvier, aux termes d'un plan de paix soutenu par l'Onu.

La tenue d'élections crédibles sur l'ensemble du territoire libyen, avec l'aval des différentes factions concernées - le gouvernement de Tripoli dans l'ouest du pays et les forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'Est et le Sud - est cruciale pour mettre fin au conflit et favoriser le départ des mercenaires étrangers qui soutiennent les deux camps.

Une conférence internationale sur la Libye, coprésidée par la France, l'Allemagne et l'Italie, est prévue le 12 novembre à Paris pour donner une ultime impulsion internationale au processus électoral.

La commission électorale libyenne a annoncé dimanche que le dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives débuterait le 8 novembre. Les candidats à la présidence ont jusqu'au 22 novembre pour se déclarer, ceux aux législatives jusqu'au 7 décembre, a dit le président de la commission, Emad al-Sayeh.

Au nombre des candidats potentiels à la présidence : le maréchal Haftar, Saïf al-Islam Kadhafi, le second fils de Kadhafi, le président du Parlement Aguila Saleh, et un ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha.

Le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement s'étaient engagés à ne pas briguer la présidence, mais des analystes avaient avancé le scénario d'une candidature pour Dbeibah.

