Libye: Le nombre de morts à Derna pourrait attendre 20.000, dit son maire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le nombre de personnes tuées dans les inondations qui ont dévasté Derna, dans le nord-est de la Libye, pourrait s'alourdir à 20.000, a déclaré mercredi le maire de la ville, Abdoulmenam Al-Ghaithi, à la chaîne al-Arabya TV, citant le nombre de districts complètement détruits par les eaux. Le dernier bilan communiqué plus tôt dans la journée faisait état de plus de 5.000 morts. Les autorités ont prévenu qu'il pourrait nettement s'alourdir, alors que des milliers de personnes étaient toujours portées disparues. (Reportage Alaa Swilam au Caire; version française Jean Terzian)