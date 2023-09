Libye : Le bilan des inondations à Derna s'élève à 2.200 morts

DERNA, Libye, 12 septembre (Reuters) - Le nombre de personnes tuées par les violentes inondations ayant frappé la ville de Derna, dans le nord-est de la Libye, s'élève à 2.200, a déclaré mardi à Reuters le directeur d'un hôpital de la ville. Mohamad al-Qabisi, qui dirige l'hôpital Wahda, a précisé que 1.700 personnes avaient péri dans l'un des deux districts de la ville et 500 supplémentaires dans l'autre district. (Reportage Ayman Werfali; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)