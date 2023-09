Libye: La tempête Daniel pourrait avoir fait des centaines de morts

Crédit photo © Reuters

BENGHAZI, Libye (Reuters) - La tempête Daniel qui provoque de graves inondations dans le nord-est en Libye depuis deux jours pourrait avoir fait des centaines, voire des milliers de morts, ont déclaré lundi des responsables libyens. Le chef du gouvernement au pouvoir dans l'est de la Libye, Oussama Hamad, a évoqué un bilan d'au moins 2.000 morts dans la ville de Derna, lors d'un entretien accordé lundi après-midi à la chaîne de télévision locale Al Massar. Plus prudent, le chef du Croissant-Rouge à Benghazi, la principale ville de l'est libyen, avait déclaré un peu plus tôt à Reuters que le bilan pourrait atteindre 250 morts à Derna. Kaïs Fhakeri a néanmoins qualifié la situation de "vraiment catastrophique" dans la région. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes réfugiées sur les toits de véhicules, tentant d'échapper à la tempête qui a aussi touché les villes de Benghazi, Sousse, El Beïda et Al Marj. A Derna, située sur les rives de la Méditerranée à environ 250 km à l'est de Benghazi, "nous avons enregistré au moins 150 morts après l'effondrement de bâtiments", a déclaré Kaïs Fhakeri en disant s'attendre à ce que ce bilan s'alourdisse. "J'ai pu fuir avec ma famille ce matin", a déclaré à Reuters un habitant de Derna, Saleh al Obaïdi. "Les gens dormaient, ils se sont réveillés et ont découvert que leurs maisons étaient entourées d'eau." "Il y a de l'eau plein la maison", a témoigné par téléphone un autre habitant de Derna, Ahmed Mohamed. "On est bloqué à l'intérieur et on essaie d'en sortir." Parmi les disparus figurent sept membres de l'Armée nationale libyenne (ANL), a déclaré son porte-parole Ahmed Mismari. L'ANL est dirigée par Khalifa Haftar, qui contrôle la partie orientale de la Libye, pays en proie aux divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Son chef du gouvernement, Oussama Hamad, n'a pas précisé d'où il tenait le bilan de 2.000 morts qu'il a avancé à la télévision. La chaîne de télévision Almostkbal TV a diffusé des images de véhicules emportés par les eaux et d'une route effondrée entre Sousse et Shahhat, où se trouve le site antique de Cyrène, colonie fondée par les Grecs dont les vestiges sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Des témoins ont déclaré que le niveau de l'eau avait atteint trois mètres à Derna. Le Parlement de l'est de la Libye a décrété trois jours de deuil. Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre du gouvernement intérimaire à Tripoli, la capitale de la Libye dans l'ouest du pays, a également décrété trois jours de deuil dans toutes les villes touchées, les déclarant "zones sinistrées". Quatre importants ports pétroliers de Libye, Ras Lanouf, Zouitina, Brega et Es Sidra, ont été fermés dimanche soir pour trois jours, ont déclaré deux ingénieurs à Reuters. La tempête Daniel a aussi touché la Turquie et la Grèce, où le bilan a été porté dimanche à 14 morts. (Reportage d'Ayman Werfali à Benghazi, avec Ahmed Elumami à Tripoli et Tala Ramadan à Dubai; rédigé par Tarek Amara à Tunis et Tom Perry à Beyrouth, version française Zhifan Liu, Stéphanie Hamel et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)