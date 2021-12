Libye: La commission électorale retarde la validation des candidatures à la présidentielle

TRIPOLI (Reuters) - La commission électorale libyenne a annoncé samedi qu'elle ne publierait pas la liste des candidats à l'élection présidentielle censée avoir lieu le 24 décembre avant d'avoir écarté toutes les incertitudes juridiques, ce qui renforce les doutes sur la possibilité d'organiser le scrutin à la date prévue.

Si officiellement toutes les forces politiques libyennes et les pays étrangers appuyant ce processus affichent leur détermination à respecter le calendrier électoral, la quasi-totalité des responsables politiques, observateurs et diplomates jugent en privé qu'il sera pratiquement impossible d'organiser l'élection comme prévu.

La Libye est confrontée à une alternative entre l'organisation d'une élection jugée imparfaite susceptible de la déstabiliser à court terme et un report du scrutin menaçant de faire capoter l'ensemble du processus de paix, après plus de 10 ans de chaos consécutif au renversement et à la mort de Mouammar Kadhafi.

"Etant donné les sensibilités liées à cette étape et les circonstances politiques et sécuritaires qui l'entourent, la commission est désireuse d'épuiser toutes les voies de recours pour garantir que ses décisions respectent les jugements prononcés", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

