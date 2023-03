Libye: L'AIEA confirme que l'uranium déclaré manquant a été retrouvé

Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - La plupart des 2,5 tonnes d'uranium naturel qui avaient disparu plus tôt ce mois-ci d'un site en Libye a été retrouvée sur place, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans un document que Reuters a pu consulter. Les forces contrôlant l'Est de la Libye ont annoncé la semaine dernière avoir retrouvé les deux tonnes d'uranium manquante près de l'entrepôt du sud du pays dans lequel il était stocké. L'AIEA avait auparavant signalé dans un communiqué confidentiel transmis à ses Etats membres qu'une équipe d'inspecteurs avait constaté que 2,5 tonnes d'uranium étaient manquantes dans un site libyen non-identifié. (Reportage Francois Murphy; version française Camille Raynaud)