Libye: Au moins trois morts dans des affrontements violents à Tripoli

TRIPOLI (Reuters) - Des affrontements violents ont éclaté vendredi matin entre factions rivales à Tripoli, la capitale libyenne, faisant plusieurs morts selon des sources médicales, et renforçant les craintes d'une reprise du conflit dans le pays.

Les combattants ont échangé des tirs dans un quartier du centre de la ville, près de l'hôtel Radisson Blu, où sont basées plusieurs agences gouvernementales et internationales et des missions diplomatiques, et des affrontements ont également été signalés dans les zones d'Asbaa et Ain Zara.

Les principales parties impliquées dans les combats étaient toutes deux affiliées au Conseil présidentiel libyen, et comprenaient la force Rada, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Les combattants de ce groupe armé, l'une des forces les plus puissantes de Tripoli, étaient visibles dans la plupart des quartiers du centre vendredi matin, tandis que le bâtiment principal du Conseil de la présidence était vide.

Trois civils ont été tués selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui a précisé n'avoir aucune information sur les pertes parmi les factions armées.

Un témoin dans un hôpital a déclaré avoir vu six corps, tandis que les médias locaux ont rapporté la mort d'au moins 10 personnes.

Les tirs ont commencé soudainement jeudi avant minuit et ont duré plusieurs heures. Vendredi matin, après une période d'accalmie, un journaliste de Reuters a entendu de nouveaux échanges de tirs à Tripoli.

La situation semblait plus calme dans le centre de la ville plus tard dans la journée, malgré les véhicules incendiés et certains présentant des impacts de balles.

Une source de sécurité et un passager du principal aéroport de Tripoli ont indiqué que les vols avaient été suspendus et redirigés vers l'aéroport de Misrata, à environ deux heures de route de la capitale.

La Libye vacille depuis des mois, après que le Parlement de Tobrouk, dans l'est de la Libye, a rejeté le gouvernement provisoire d'unité nationale à Tripoli, installé avec le soutien de l'Onu, et a nommé une administration rivale.

Le premier ministre nommé par le Parlement, Fathi Bashagha, n'a pas pu se rendre à Tripoli, empêché par des milices basées dans la capitale et soutenant le gouvernement d'unité nationale rival dirigé par Abdulhamid Dbeibahl.

