Libye: Au moins 11.300 morts 10.000 disparus après le passage de la tempête Daniel à Derna

Libye: Au moins 11.300 morts 10.000 disparus après le passage de la tempête Daniel à Derna













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Au moins 11.300 personnes sont mortes et plus de 10.000 personnes sont portées disparues, une semaine après le passage de la tempête Daniel qui a touché la ville de Derna, ville du nord-est de a Libye, a annoncé dimanche le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Quelque 170 personnes ont été tuées dans des inondations dans le reste du pays, et plus de 40.000 habitants ont été déplacés, selon l'organisme de l'ONU, citant l'Organisation internationale pour les migrations. Les chiffres pourraient continuer d'augmenter alors que les équipes de secours continuent de chercher des survivants. Les inondations ont complètement détruit au moins 891 immeubles de la ville de Derna, a annoncé un média d'Etat citant les données livrées par le gouvernement libyen d'unité nationale. Au total, un quart des bâtiments de Derna ont été endommagés selon le rapport qui indique que 211 immeubles ont été partiellement endommagés et 398 autres ont été submergés par la boue. (Version française par Zhifan Liu)