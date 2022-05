Libye : Affrontements à Tripoli à l'arrivée du gouvernement parallèle

TRIPOLI, 17 mai (Reuters) - Des affrontements ont éclaté mardi à Tripoli, en Libye, après l'arrivée dans la nuit du Premier ministre désigné par le Parlement Fathi Bachagha, venu dans la capitale avec un groupe armé pour tenter de reprendre le pouvoir des mains de l'administration rivale d'Abdelhamid Dbeibah.

La chaîne de télévision al-Hadath a diffusé des images montrant ce qu'elle a décrit comme des combats dans le centre-ville et dans le port. Les journalistes de Reuters sur place ont entendu des coups de feu.

Fathi Bachagha est entré dans la ville pendant la nuit, accompagné d'une faction armée, mais il s'en est retiré en début de matinée, a annoncé son cabinet.

Désigné en février par le Parlement de Tobrouk, dans l'est de la Libye, deux mois après l'annulation d'élections présidentielle et législatives censées réunifier le pays, Fathi Bachagha est contesté par Abdelhamid Dbeibah, installé en mars 2021 à la tête d'un gouvernement provisoire d'unité nationale, qui réclame la tenue de ces scrutins avant d'envisager de quitter le pouvoir.

Le projet d'organiser des élections en décembre a échoué en raison de différends sur les modalités du scrutin et le Parlement de Tobrouk a décidé de nommer une nouvelle administration. (Reportages Ahmed Elumami et Ayman al-Sahely à Tripoli; Hani Amara à Istanbul; Enas Alashray et Lilian Wagdy au Caire; Rédigé par Angus McDowall; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)